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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مؤسسة القادة بالشرقية تستعرض خطة عملها خلال الفترة المقبلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:54 م
مؤسسة القادة بالشرقية
مؤسسة القادة بالشرقية
سارة الوردانى
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عقد المكتب التنفيذي لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالشرقية، اجتماعا، برئاسة محمد الفقي المنسق العام للمؤسسة بالشرقية، وحضور رؤساء اللجان ومنسقي المراكز، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وتناول أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة بالشرقية، مجموعة من المقترحات للقيام بعدد من المبادرات التي تعود بالنفع على المواطن البسيط وخاصة في مجال الصحة، والتعاون مع مديرية الصحة وجامعة الزقازيق، وتنظيم قوافل طبية للكشف على المواطنين، لاسيما في القرى والعزب والنجوع بمراكز المحافظة.

واستعرض الاجتماع برنامج وخطط عمل المؤسسة الحالية والمستقبلية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة في إعداد جيل من القادة والمبتكرين وتمكينهم من تولي المناصب القيادية في القطاعات الحيوية.

من جانبه أكد محمد الفقي المنسق العام لمؤسسة القادة بالشرقية، أن الشباب هم قوة الأوطان، وهم قادة المستقبل.

وأوضح المنسق العام لمؤسسة القادة بالشرقية، أن مؤسسة القادة انطلقت من فكرة، والفكرة تبقى ولا تموت، للمساهمة في بناء قدرات شباب "مصر" بتدريبهم وتأهيلهم "مجانا"، بهدف تحقيق أفضل النتائج العملية من خلال التخطيط العلمي المدروس لكل التجارب الحياتية "سياسية واقتصادية واجتماعية"، وهذا من منطلق الشعور الوطني للقائمين على أمر المؤسسة، والحرص على مستقبل شباب مصر والإيمان بالله، فالقوة البشرية والتي تحظى بها مصر من أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها.

من جانبه أكد بشير حافظ رئيس لجنة الصحافة والإعلام بمؤسسة القادة، أن هدف المؤسسة، هو بناء أجيال واعدة وقادرة على العطاء والتحمل لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وتحقق لنفسها الحياة الكريمة على أرض مصر متسلحة بالعلم والإيمان والعمل الجاد والتدريب للوصول إلى الهدف المنشود عبر الطريق الصحيح، وتحقيق حلم النماء والتقدم لمصرنا الغالية لتكون بلدنا "مصر المؤهلة المدربة القادرة – دولة سيادة القانون" في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار بشير حافظ، إلى أن مؤسسة القادة تسعى لإعداد وتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بمهارات المستقبل وتعزيز قدراتهم على مواكبة التغييرات لدعم ريادة الدولة المصرية وترسيخ مكانتها.

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