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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يقود حملة بمحور المحمودية لضبط الطرق العامة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:54 م
نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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قاد الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، برفقة محارب هيلع رئيس حي شرق، حملة مكبرة استهدفت طريق محور المحمودية وكوبري العوايد، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بحضور اللواء أشرف عبد السلام حكمدار شرق إسكندرية، وإدارة شرطة المرور برئاسة اللواء أمجد أنور، وإدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء إيهاب يوسف، والنقيب يحيى المزين رئيس وحدة مرافق شرق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٥ توكتوك على طريق محور المحمودية وكوبري العوايد، ومصادرتهم من خلال شرطة المرور.

كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والتعديات بطريق المحمودية وكوبري العوايد على الجانبين، استجابة لشكاوى المواطنين، ورفعت كمية كبيرة من هالك السيراميك وغيرها من حالات الإشغال وإيداعها بشرطة المرافق.

وطالب نائب محافظ الإسكندرية رئيس حي شرق بتكليف إدارة إشغال الطريق للمرور يوميًا على ذات الطريق لمتابعة الانضباط ومنعًا للتعديات، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

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