الأنبا يؤانس يترأس صلوات القداس بدير العذراء درنكة

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم صلوات القداس الإلهى، وذلك بدير القديسة العذراء مريم درنكة أسيوط.وشاركه صلوات القداس عدد محدود من الأقباط والكهنة والشمامسة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.