«حقوق النواب» تبحث التعاون مع الوطنية للصحافة للرد على الادعاءات الكاذبة

عقدت لجنة حقوق الإنسان، اجتماعها الساعة الخامسة مساء الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وذلك للقاء مع عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.جاء اللقاء من أجل بحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية وضرورة خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر.