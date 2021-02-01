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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حقوق النواب» تبحث التعاون مع الوطنية للصحافة للرد على الادعاءات الكاذبة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:52 م
حقوق النواب
حقوق النواب
إسلام نصير
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عقدت لجنة حقوق الإنسان، اجتماعها الساعة الخامسة مساء الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وذلك للقاء مع عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

جاء اللقاء من أجل بحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية وضرورة خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر.

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