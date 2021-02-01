«أخيرًا بقيت 16 سنة».. أشرف عبد الباقي يهنئ هنيدي بعيد ميلاده

هنأ الفنان أشرف عبد الباقي صديقه محمد هنيدي بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم وذلك بشكل ساخر بصورة قديمة لهما.وشارك عبد الباقي صورة لهما من مسرحية شاركا في بطولتها معًا في مرحلة الشباب، وعلق عليها ساخرًا: "كل سنة وانت طيب ياهنيدي أخيرًا بقيت ١٦ سنة".على صعيد آخر، انتهى محمد هنيدي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الإنس والنمس" مع النجمة منة شلبي والمخرج شريف عرفة، وأصبح الفيلم جاهزًا للعرض بدور السينما.بينما يقدم أشرف عبد الباقي مسرحية "اللوكاندة" وهي من بطولة حمدي الميرغني، وويزو، ودياب، وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.