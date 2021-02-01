العراق والأردن يبحثان التعاون المشترك

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، مع وزير الداخلية الأردني سمير إبراهيم المبيضين، أوضاع العراقيين الموجودين على أراضي المملكة الأردنية، خصوصًا الطبقات الفقيرة وطالبي اللجوء.واستعرض الجانبان، خلال لقائهما بعمان، اليوم الإثنين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، سبل تطوير العلاقات المشتركة، ومسألة استحصال موافقة وزارة العمل الأردنية على إعطاء تصريح يخول بموجبه عمل فرد من العائلة الواحدة ليكون معيلًا لها في توفير مورد رزق، إضافة إلى مراعاة الجانب الإنساني لملف طالبي اللجوء العراقيين والحرص على عدم إبعاد أي لاجئ حاصل على إعادة توطين في دولة أخرى إلى حين سفره إلى خارج المملكة، فضلًا عن الاتفاق على استمرار إجراء المباحثات للخروج بمسودة اتفاقية نهائية من المرتقب توقيعها بين البلدين.وأكدت الوزيرة العراقية، على عمق العلاقة والروابط التاريخية بين البلدين التي تحتم تقديم الدعم والمساندة للطبقات الفقيرة والمعدمة بعد التشخيص خلال الزيارات الميدانية والاستقصائية، والعمل على التعاون والتنسيق المشترك على كل الأصعدة"، داعية إلى إيجاد حلول للطلبة الراغبين بالاستمرار في الدراسة داخل المملكة والموافقة على تسجيلهم والبدء في الدراسة في العام الدراسي الجديد من دون الاشتراط في الحصول على الإقامة.