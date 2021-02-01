إجمالى إصابات كورونا في المغرب 471438 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 471438 حالة.وذكر بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 8287، كما تم تسجيل 892 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 450052.