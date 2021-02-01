القس مقار وجيه يشارك في اجتماع عمانوئيل لدراسة الكتاب المقدس

شارك القس مقار وجيه راعي الكنيسة المرقسية مقر مطرانية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم في فعاليات اجتماع عمانوئيل لدراسة الكتاب المقدس.وناقش خلال فعاليات الاجتماع تأملات في أسفار العهد القديم بالكتاب المقدس، وذلك لدعم الأقباط روحيًا خلال الإجتماعات الروحية التي تنظمها الإيبارشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.