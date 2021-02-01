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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصناعة: الدولة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:23 م
نيفين جامع
نيفين جامع
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أهمية دور وزارة الزراعة في دعم المشروعات الصغيرة، مشددة على أن الدولة تحرص على دعم المشروعات الصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دور وزارة الزراعة في دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير الزراعة، والدكتورة نيفين جامع - وزيرة الصناعة.

وقالت وزيرة الصناعة، إن الزراعة مجال حيوي ومهم، والمشروع الزراعي مشروع فني، متابعة: "التعاون مع وزارة الزراعة يشرفني ومحتاجين نحدد أولويات، ودور وزارة الزراعة ترشحلي مشروعات وتقديم الدعم الفني".

وتابعت: "كنت في اجتماع مجلس الوزراء قبل ما أجي بخصوص احتياجات القري، عندنا 1500 قرية نشتغل عليهم، ودورنا توفير فرص عمل لائقة للشباب والحد من البطالة، ويهمني يكون هناك استدامة، ومن حيث المبدأ موضوع بروتوكول التعاون فكرة كويسة جدا، وسنحدد أولويات، ونشوف خريطة حياة كريمة، وممكن نأخذ من كل وزارة مركز او اثنين".

وبشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أشارت إلى أن هناك دورا للجهاز، متابعة: "لكن لا نغفل دور القطاع المصرفي، والبنك الزراعي المصري، والمهم نركز على أنشطة غير تقليدية".

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