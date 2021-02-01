تردد قناة روتانا سينما 2021 على نايل سات

روتانا سينما علي عرب سات





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جدير بالذكر ان عام 2004 هو اول انطلاق لمجموعة روتانا لوليد ابن طلال، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أفلام السينما العربية والمصرية، وتعتبر أولى القنوات الرائدة في عرض الأفلام السينمائية والتلفزيونية وتحمل شعارها الشهير "مش هتقدر تغمض عينيك" منذ انطلاقها، الذي علق في ذهن المشاهد وأصبح يرددها الكبار والصغار.

في عيد ميلاد واحد من أساطير الكوميديا المصرية وصانعي البسمة ❤️🌟



رتب أفلام النجم محمد هنيدي حسب حبك ليها 🤔@OfficialHenedy pic.twitter.com/0TtMrjikN5 — Rotana Cinema KSA (@RotanaCinemaKSA) February 1, 2021