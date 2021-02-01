تردد قناة روتانا سينما 2021 على نايل سات
الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:55 م
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يبحث الكثير من متابعي مجموعة قنوات روتانا السعودية عن تردد روتانا سينما 2021 على نايل سات، حيث يبحث المواطنين عن تردد روتانا سينما 2021 على نايل سات لمشاهدة الأفلام المصرية، وتعمل إدارة روتانا دائما على تحسين الخدمة بشكل مستمر لتنال إعجاب المواطنين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-"، الذي أجبر العالم أجمع بالجلوس في المنازل إجباريا.
انطلقت مجموعة من قنوات روتانا المصرية عام 2011، حيث تم افتتاح قناة روتانا مصرية، وأما في 2012، تم افتتاح قناة روتانا أفلام، وفي عام 2017 تم افتتاح قناة روتانا كلاسيك، ثم انطلقت بث قناة روتانا دراما المختصة في عرض المسلسلات العربية (المصرية والسورية واللبنانية والخليجية) والمسلسلات التركية وفي 2020 انطلق بث قناة روتانا كيدز المختصة في عرض المسلسلات والأفلام والبرامج العربية للأطفال.
وننشر لكم هنا في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة تردد روتانا سينما 2021 على نايل سات، حيث حظي على نسبة بحث عالية خلال هذه الفترة، بعد تغير الترددات بداية من العام الميلادي الجديد، والتي بدأت منذ يناير الجاري.
روتانا سينما علي نايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد: 11296.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
التردد: 11843 – 10890.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
جدير بالذكر ان عام 2004 هو اول انطلاق لمجموعة روتانا لوليد ابن طلال، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أفلام السينما العربية والمصرية، وتعتبر أولى القنوات الرائدة في عرض الأفلام السينمائية والتلفزيونية وتحمل شعارها الشهير "مش هتقدر تغمض عينيك" منذ انطلاقها، الذي علق في ذهن المشاهد وأصبح يرددها الكبار والصغار.
انطلقت مجموعة من قنوات روتانا المصرية عام 2011، حيث تم افتتاح قناة روتانا مصرية، وأما في 2012، تم افتتاح قناة روتانا أفلام، وفي عام 2017 تم افتتاح قناة روتانا كلاسيك، ثم انطلقت بث قناة روتانا دراما المختصة في عرض المسلسلات العربية (المصرية والسورية واللبنانية والخليجية) والمسلسلات التركية وفي 2020 انطلق بث قناة روتانا كيدز المختصة في عرض المسلسلات والأفلام والبرامج العربية للأطفال.
وننشر لكم هنا في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة تردد روتانا سينما 2021 على نايل سات، حيث حظي على نسبة بحث عالية خلال هذه الفترة، بعد تغير الترددات بداية من العام الميلادي الجديد، والتي بدأت منذ يناير الجاري.
تردد قناة روتانا سينما 2021 على نايل ساتويستطيع متابعي ومشاهدي مجموعه قنوات روتانا معرفه الترددات من خلال السطور القادمة:-
روتانا سينما علي نايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد: 11296.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
روتانا سينما علي عرب ساتالقمر الصناعي: العرب سات.
التردد: 11843 – 10890.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
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جدير بالذكر ان عام 2004 هو اول انطلاق لمجموعة روتانا لوليد ابن طلال، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أفلام السينما العربية والمصرية، وتعتبر أولى القنوات الرائدة في عرض الأفلام السينمائية والتلفزيونية وتحمل شعارها الشهير "مش هتقدر تغمض عينيك" منذ انطلاقها، الذي علق في ذهن المشاهد وأصبح يرددها الكبار والصغار.
في عيد ميلاد واحد من أساطير الكوميديا المصرية وصانعي البسمة ❤️🌟— Rotana Cinema KSA (@RotanaCinemaKSA) February 1, 2021
رتب أفلام النجم محمد هنيدي حسب حبك ليها 🤔@OfficialHenedy pic.twitter.com/0TtMrjikN5