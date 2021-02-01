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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

543 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:41 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، الإثنين، عن تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، و12 إصابة لسياح تم اكتشافها أثناء وصولهم إلى البلاد.

وأفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية بأنه بذلك يبلغ عدد المصابين منذ بداية الجائحة 157 ألفًا و495 شخصًا.

وتوفي 33 شخصًا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 5829 شخصًا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عامًا.

ويرقد 284 شخصًا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الموصولين إلى أجهزة التنفس الاصطناعي 68 عامًا، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ1121 شخصًا.

جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرًا صحيًا في البلاد حتى الثامن عشر من شهر يناير الماضي على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد.

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