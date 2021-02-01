543 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، الإثنين، عن تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، و12 إصابة لسياح تم اكتشافها أثناء وصولهم إلى البلاد.وأفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية بأنه بذلك يبلغ عدد المصابين منذ بداية الجائحة 157 ألفًا و495 شخصًا.وتوفي 33 شخصًا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 5829 شخصًا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عامًا.ويرقد 284 شخصًا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الموصولين إلى أجهزة التنفس الاصطناعي 68 عامًا، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ1121 شخصًا.جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرًا صحيًا في البلاد حتى الثامن عشر من شهر يناير الماضي على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد.