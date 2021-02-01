عبير موسى تطالب بتوحد القوى المدنية التونسية لمواجهة حركة النهضة

طالبت النائبة في البرلمان التونسي ‏ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، اليوم، بضرورة اتحاد القوى المدنية التونسية لمواجهة حزب حركة النهضة الإخواني وتغيير الدستور.وقالت ‏عبير موسي في تصريحات مساء اليوم، إن الشعب التونسي يرغب بتغيير الدستور لكنهم يضغطون لمنع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان من فرض أجندته السياسية وذلك وفق قناة العربية.وأضافت "الغنوشي يريد نظاما برلمانيا يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية"، مشيرة إلى أن نظام الحكم الذي يحدده الدستور التونسي تسبب في أزمة كبرى.وشددت ‏عبير موسي على أن تغيير الدستور التونسي ضرورة قصوى مؤكدة أن البلاد تعيش أزمة دستورية وصراعا بين الرئاسات الثلاث.