استجابة للأهالي.. إضاءة طريق التأمينات الاجتماعية بقرية ماقوسة بالمنيا

استجابة لشكاوي أهالي قرية ماقوسة التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا، قام قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإنارة طريق التأمينات الأجتماعية بالقرية.وقال محمد على جاد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، إنه تنفيذا لتوجيهات محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتى تعرض من خلال منظومة الشكاوى أو مكاتب خدمة المواطنين، قام قسم الإنارة بقيادة عبد التواب عبد الغنى رئيس القسم بالقرية بإنارة طريق التأمينات الاجتماعية بماقوسة، وذلك بعد شكوى المواطنين من عدم عمل الكشافات الموجودة بالطريق.وأضاف عبد التواب عبد الغنى رئيس قسم الإنارة أنه تم صيانة طريق طراد النيل من قرية السبعين حتى قرية الحكيم لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.