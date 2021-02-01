صورة نادرة لـ بيومي فؤاد في مرحلة الدراسة

يحرص الفنان بيومي فؤاد على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، حيث يشارك صورا له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بشكل دائم.وشارك "بيومي" صورة له عبر إنستجرام في مرحلة الشباب أثناء دراسته بمعهد الفنون، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره، وانهالت التعليقات عليها، حيث سخر أحد متابعيه بتعليق قائلًا: "أيام التشرد"، بينما علق الآخر متسائلًا إذا كان صورة لبيومي فؤاد أم غيره بشكل ساخر قائلًا: "مين ده؟".من جهة أخرى، يصور الفنان بيومي فؤاد مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "عودة الأب الضال"، المسلسل بطولة هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، وإخراج أحمد عبدالعال.