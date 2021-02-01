ألمانيا تساعد البرتغال «الأكثر تضررًا» لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الإثنين، أن برلين سترسل الأربعاء فريقًا طبيًا من 26 شخصًا إضافة إلى 50 جهاز تنفس إلى البرتغال البلد الأكثر تضررًا حاليًا في العالم بكوفيد-19.وسيضم الفريق ثمانية أطباء وممرضين وسيؤمن 150 سريرًا طبيًا و150 مصلًا، وفقا لبيان.وقالت وزيرة الدفاع آنغريت كرامب-كارنباور: "نساعد أصدقاءنا البرتغاليين الذين يواجهون وضعًا مأسويًا".وأضافت: "فيروس كورونا يضعنا جميعًا أمام تحديات، النظام الصحي الألماني تحت ضغوط كبرى، لكننا مقتنعون خصوصًا الآن بأن التضامن في أوروبا ضروري".وقالت الوزارة الألمانية إن نقل المساعدة يأتى بعد طلب وزيرة الصحة البرتغالية، مارتا تميدو.وكانت برلين قد قدمت مساعدة لإيطاليا وفرنسا وتشيكيا خلال الموجة الأولى من الإصابات في الربيع باستقبالها مرضى في بعض مستشفيات البلاد.والبرتغال منذ أيام هو البلد الأكثر تضررًا في العالم بوباء كوفيد-19 من حيث عدد الحالات والوفيات مقارنة مع عدد سكانه العشرة ملايين.وذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، أن المستشفيات تحت ضغط "هائل".والأسبوع الماضي اضطر مستشفى في ضاحية لشبونة إلى نقل مائة مريض بسبب مشكلة في شبكة توزيع الأكسجين.وبلغ عدد المرضى الذين نقلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفى سانتا ماريا الأكبر في لشبونة، مستوى غير مسبوق، ما أدى إلى طوابير طويلة من سيارات الإسعاف التي كانت تنتظر دورها لساعات لنقل المصابين.ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للصحة، الإثنين، سجلت البرتغال 275 وفاة جديدة بكوفيد-19 في 24 ساعة، ويرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 13 ألفًا، منها أكثر من 5500 خلال يناير وحده.ورغم تراجع عدد الحالات اليومية الجديدة منذ بلوغها الذروة الخميس مع 16432 إصابة، زاد عدد المصابين الذين ادخلوا المستشفيات الإثنين مع 6869 مريضًا بينهم 856 في العناية الفائقة.