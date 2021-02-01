صحة قنا تستعرض إنجازات إدارة مكافحة العدوى

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة مكافحة العدوى بقيادة الدكتورة رانيا الشهير والدكتور مصطفى ربيع كان لها دور كبير خلال عام 2020 من التوعية والإرشاد لجميع الفرق الطبية حول طرق مكافحة العدوى، وخاصة خلال ظهور فيروس كورونا المستجد، والذي من أهم أسباب انتشاره قلة الوعي السليم عن الطرق الصحيحة لمكافحة العدوي.وأضاف وكيل الوزارة، أنه قد كان لإدارة مكافحة العدوى دور بارز خلال العام في العديد من الأمور والتي من أهمها المشاركة في تجهيز أقسام العزل بمستشفيات حميات قنا وحميات نجع حمادي وصدر قنا، وتدريب فرق العزل بمستشفيات الصدر والحميات، وتدريب فرق مكافحة العدوي بالإدارات والمستشفيات على العزل، والمشاركة في تجهيز مستشفى قفط التعليمي للعزل وتدريب جميع الفرق الطبية بالمستشفى، والمشاركة في تجهيز أقسام العزل بمستشفيات قنا العام، الوقف، فرشوط، قوص، وتدريب الفريق الطبي بتلك المستشفيات، والمشاركة في تجهيز المدينة الجامعية للعزل وتدريب الفريق الطبي المشارك بها، وتدريب التمريض بأقسام الكلى على مكافحة العدوى في جميع المستشفيات التابعة للمديرية، وتدريب جميع التمريض الجدد بنقابة التمريض، وعقد 3 دورات مكافحة العدوى للعاملين بتنظيم الأسرة بالوحدات الصحة.من جانبه أوضح الدكتور مصطفى ربيع مسؤول مكافحة العدوى أنه قد تم خلال العام عقد العديد من الندوات المجتمعية عن فيروس كورونا لمنظمات المجتمع المدني مثل مديرية التربية والتعليم، الأوقاف، الهلال الأحمر، المجلس القومي للمرأة وغيرهم، بالإضافة إلى عمل ندوات توعية بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية في الأسبوع العالمي لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.