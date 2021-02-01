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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بمحافظة قنا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:24 م
الدكتور صبري خالد
الدكتور صبري خالد
قنا: إسلام البكري
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اعتمد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف التي نظمتها إدارة العلاقات العامة، بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية بمعسكر قنا الدائم خلال شهر ديسمبر الماضى.

جاء ذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتي شارك بها 1400 طالب على مدى 20 يومًا من مختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية.

وأعلن وكيل وزارة تعليم قنا فوز 10 طلاب من كل مستوى من مستويات المسابقة الثلاثة، الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا والثاني حفظ نصف القرآن الكريم والثالث حفظ ربع القرآن الكريم.

وفاز في المستوى الأول الطلاب أحمد محمود أحمد ومحمد محمود بناوي ونورا محمد عبد الفتاح وشقيقها عبد الفتاح وعبد الرحمن علاء الدين محمد وهم ممثلون لإدارة نجع حمادي التعليمية، والطالبة ملك محمود كلحى ممثلة لإدارة قوص التعليمية، والطلاب ابتهال هاني وشقيقها محمد ومصطفى منصور وعبد الله أيمن الممثلين لإدارة قنا التعليمية.

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