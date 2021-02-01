بعد مدها.. طريقة التقدم لمسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم الإثنين، مد فترة التقديم لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية، والتي تنظمها مع مؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار، حتى 15 فبراير الجاري، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا في ظل جائحة كورونا.وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الدستور" على طريقة التقديم بالمسابقة:أولا: بالنسبة للفرع الأول الخاص بالشعر العامييمكن لأي شخص يرغب في التقدم لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي، أن يرسل العمل الذي يشارك به عبر البريد المصري، أو شركات الشحن داخل مصر على عنوان بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ومقره حي السيدة زينب بالقاهرة.ثانيا: بالنسبة للفرع الخاص بالدراسات النقديةيمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني لبيت السناري مع إرفاق إقرار بأن المتقدم هو صاحب الدراسة، ولا دخل لمسابقة الأبنودي بأي نزاعات عليها، إضافة إلى إمكانية التقديم من خلال تسليم الأعمال المشاركة للفرعين في بيت السناري مباشرة.شروط التقديم للمسابقة:كانت مكتبة الإسكندرية، قد أعلنت عن انطلاق الدورة الثالثة من مسابقة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية في أكتوبر الماضي، وفتح باب التقديم أمام كل المبدعين والشعراء.وتتضمن الشروط أن يكون الديوان مطبوعًا، وبالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى من الديوان صدرت عام 2020 وحتى الموعد النهائي للتقديم، وألا يقل عمر الشاعر عن 20 عامًا، وألا يزيد على 40 عامًا، وألا يكون الشاعر قد سبق له الفوز بالمركز الأول في جائزة الأبنودي أو أي جائزة أخرى لشعر العامية خلال 5 سنوات سابقة، وأن يتقدم الشاعر بخمس نسخ من ديوانه، بالنسبة للفرع الأول وهو جائزة شعر العامية.أما بالنسبة للفرع الثاني للمسابقة وهو جائزة الدراسات النقدية، فقد اشترط أن تُناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبد الرحمن الأبنودي، وألا تكون الدراسة قد نُشرت من قبل، وتُسلم الدراسة النقدية في نسخة ورقية، وأيضًا نسخة منها (وورد) على (C.D)، وألا تقل الدراسة النقدية عن 20 ألف كلمة، ولا تزيد على 40 ألف كلمة.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين في ذكرى ميلاد الأبنودي 11 أبريل 2021، ويتم تسليم جوائز المسابقة في ذكرى وفاته 21 أبريل، ويحصل الفائز الأول في كلا الفرعين على مبلغ 30 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني في كلا الفرعين على مبلغ 20 ألف جنيه مصري.