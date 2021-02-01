الخميس.. طرح فيلم «شاومينج» بدور العرض

قررت الشركة المنتجة لفيلم "شاومينج" طرح الفيلم بدور العرض يوم الخميس المقبل.وكان المنتج أيمن يوسف قد طرح الأفيش الرسمي للفيلم، ويستخدم المخرج تقنية "الهولوجرام" وتعتبر المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية بعمل سينمائي مصري، ويعد الفيلم إحدى بطولات بيومي فؤاد المطلقة.فيلم "شاومينج"، يتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاوري وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتونى ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجي ويوسف حسام ومحمود فارس ويوسف وليد يوسف ومحمد حسنى وسعاد القاضي.