شركات السياحة تطلق هاشتاج «#افتحوا_العمرة»

أطلق عدة شركات سياحة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى "#افتحوا_العُمرة فى إشارة منهم لفتح باب التقدم لموسم العمرة وإصدار وزارة السياحة والآثار لضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة برحلات العمرة.أشار مطلقو الهاشتاج إلى أن موسم العمرة وفتح باب التقديم على الرحلات السبيل الوحيد لإنقاذ شركات السياحة في ظل تداعيات فيروس كورونا وتراجع الحركة السياحية من الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، مطالبين بتدخل رئاسة الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب للتدخل بفتح باب العمرة.فى سياق متصل، تستقبل المملكة العربية السعودية المعتمرين من خارج المملكة وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، وقد أطلقت المملكة تطبيق "اعتمرنا" الذى يتم من خلالة تنظيم مناسك العمرة من الدخول الى الحرم المكى وتنظيم الصلاة بالمسجد النبوى والروضة الشريفة.