رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شركات السياحة تطلق هاشتاج «#افتحوا_العمرة»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:18 م
العُمرة
العُمرة
رامى حسين
طباعة
أطلق عدة شركات سياحة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى "#افتحوا_العُمرة فى إشارة منهم لفتح باب التقدم لموسم العمرة وإصدار وزارة السياحة والآثار لضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة برحلات العمرة.

أشار مطلقو الهاشتاج إلى أن موسم العمرة وفتح باب التقديم على الرحلات السبيل الوحيد لإنقاذ شركات السياحة في ظل تداعيات فيروس كورونا وتراجع الحركة السياحية من الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، مطالبين بتدخل رئاسة الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب للتدخل بفتح باب العمرة.

فى سياق متصل، تستقبل المملكة العربية السعودية المعتمرين من خارج المملكة وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، وقد أطلقت المملكة تطبيق "اعتمرنا" الذى يتم من خلالة تنظيم مناسك العمرة من الدخول الى الحرم المكى وتنظيم الصلاة بالمسجد النبوى والروضة الشريفة.

موضوعات متعلقة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

التحريات فى اتهام بواب وآخر بهتك عرض طالبة: المتهمان أقرا بالواقعة

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

بعد مدها.. طريقة التقدم لمسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن