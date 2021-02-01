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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الصحة توافق على طلب نائب بدعم مستشفيات قنا بأجهزة تنفس صناعى للأطفال

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:28 م
هالة زايد
هالة زايد
قنا: إسلام البكري
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وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الطلب المقدم من النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بشأن دعم مستشفيات محافظة قنا بأجهزة "سباب" وأجهزة تنفس صناعى "Ventilator"، نظرًا لوجود عجز بتلك الأجهزة رغم أهميتها الشديدة للأطفال.

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مستشفيات محافظة قنا تعانى من وجود عجز شديد فى أجهزة التنفس الصناعى "Ventilator"، وكذلك أجهزة "سباب" التى لا يتوافر منها سوى جهازين فقط بمستشفى قنا العام، رغم الاحتياج الشديد لهذه الأجهزة لإنقاذ حياة الأطفال، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايدت وجهت بسرعة توفير الأجهزة المطلوبة ودعم مستشفيات محافظة قنا، مشيدًا بالاستجابة السريعة من جانب الوزيرة فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أشار المحاسب هشام قدوس العمارى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إلى أن موافقة وزيرة الصحة على طلب النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، سيساهم بشكل كبير فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر القنائية التى تعانى من أجل توفير مكان لطفل يحتاج لجهاز سباب أو جهاز تنفس صناعى "Ventilator" مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة جهود النائب لدعم القطاع الصحى بمحافظة قنا؛ حيث سبق أن قدم أسرة وأجهزة طبية حديثة داخل عدد من المستشفيات والوحدات الصحية حرصًا على توفير أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى محافظة قنا.

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