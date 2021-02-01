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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التنزه خارج الأرض.. ماذا تفعل لو كنت تتقاضى راتب ميسي؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:38 م
جزيرة في البحر
جزيرة في البحر
إسلام جمال
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من عقد ميسى، والذى تسبب في أزمة ضخمة في إسبانيا وبرشلونة بسبب تقرير نشرته El Mundo.

وبحسب الصحيفة فقد تحصل ميسي، على أكثر من 555 مليون يورو في آخر ٤ سنوات، أي ما يعادل 138 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى حوالي 78 مليون يورو مكافأة ولاء للنادي.

وبعيدًا عن التقارير الصادرة من النادي، ماذا يمكنك أن تشترى في حالة إعطاءك مرتب الأسطورة "ليونيل ميسي"؟

«جزيرة في البحر»

يمكنك امتلاك جزيرة كاملة في بحر الكاريبي، ففي بعض الأحيان تعتبر فرصة استثمارية عظيمة إذا قمت بتنمية الجزيرة وتأجيرها للأثرياء.

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز فقد عرضت الكثير من الجزر ببحر الكاريبي يبدأ سعرها من 18 مليون جنيه فقط، وهو سهر متدنى للغاية.
التنزه خارج الأرض..
«طائرة خاصة.. بدل بهدلة الموصلات»

أذا كنت تمتلك مرتب ليونيل ميسي، فشراء طائرة خاصة ليس أمر مكلف بالنسبة لك، فدخلك المادي يسمح لك بشراء أفضل الطائرات لتكفيك "بهدلة المواصلات".

يمكنك شراء طائرة "فيجن SF50" مقابل 2 مليون دولار فقط، حيث تحتوي هذه الطائرة على أكبر نوافذ، ويعود ذلك إلى تصميمها من أحدث ألياف الكربون الحديثة، والطائرة من الداخل في حجم سيارة تقريبًا.
التنزه خارج الأرض..
«ويك إند في الفضاء»

يمكنك بمرتب ميسي، أن تقضى عطلاتك خارج كوكب الأرض، وذلك خلال أحد رحلات الفضاء التي أعلنت عنها شركة أمريكية.

ومن المقرر البدء بتنظيم رحلات سياحية إلى الفضاء اعتبارًا من العام 2024، وهي رحلات ستكون الأولى من نوعها، حيث سيُتاح للمشاركين بها الصعود إلى طبقات الجو العليا بواسطة بالون عملاق والاستمتاع برؤية كوكب الأرض من الخارج، في تجربة فريدة من نوعها، وفكرة غير مسبوقة من قبل.
التنزه خارج الأرض..
 

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