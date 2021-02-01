المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر يترأس قداس عيد دخول يسوع إلى الهيكل

ترأس الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، أمس صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.وشاركه في الصلاة الأب جاك الكرملي، والأب إيليا الكرملي، والأب يوحنا الكرملي، والشماس الإنجيلي صالح، حيث بدأ القداس بقراءة بعض الصلوات وإضاءة الشموع، ثم الدخول بتمثال الطفل يسوع ووضعه على الهيكل.