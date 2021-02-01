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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1124 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:01 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الإثنين، 1124 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تطعيم 214 ألفًا و725 شخصًا بلقاح كورونا الجديد.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان اليوم الإثنين، أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 415 ألفًا و522 حالة، وتعافى 393 ألفًا و747 حالة، بينما توفي 7778 شخصًا، مشيرة إلى تواجد 1415 حالة بالمستشفيات، منها 286 حالة بالعناية المركزة.

وأوضح البيان: أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الاتحادية بالنمسا على النحو التالي: بورجنلاند 25 وكارينثيا 78 والنمسا السفلى 222 والنمسا العليا 157 وسالزبورج 113 وستيريا 140 وتيرول 95 وفورارلبرغ 42 وأخيرًا العاصمة فيينا 252 حالة.

على جانب متصل، أكد كارل نيهمر، وزير داخلية النمسا: أن الشرطة اعتقلت 32 شخصًا وحررت 2300 بلاغ في مظاهرات بالبلاد على مدار اليومين الماضيين، موضحًا أن المتظاهرين كانوا من المتطرفين اليمينيين واجتمعوا فقط للتقليل من الوباء الخطير ولتحدي الالتزام بالإجراءات التي قررتها الحكومة.

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