إصابات كورونا في كندا تتجاوز 782 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 782 ألفا و467 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و5 حالات.وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 710 آلاف 699 من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.