الرئيس الفلبيني يتهم الاتحاد الأوروبي باحتجاز لقاحات كورونا رهينة

اتهم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي بمنع إمدادات لقاحات كوفيد-19 عن الدول الأخرى، وقال إن الدول الأقل ثراء لا تستطيع تأمين كل ما تحتاجه من اللقاحات.وأضاف دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون، "إنها معركة بين أصحاب العطاءات الأعلى الذين يستطيعون دفع الثمن أولا".ومضى يقول: "لسنا أغنياء" على الرغم من أنه طمأن المواطنين بأن حكومته لديها الأموال لشراء اللقاح.وبلغ إجمالي الإصابات في الفلبين أكثر من 527 ألفا، وهي من بين الأعلى في آسيا في حين بلغ إجمالي الوفيات 10807.وقال دوتيرتي إن المشكلة تتعلق بالحصول على الإمدادات في ظل وجود قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي لا تقوم فقط بشراء الجرعات بكميات ضخمة، بل تهدد بتقييد تصدير لقاحات كوفيد-19 وعلى وجه الخصوص لقاح أسترازينيكا.وأضاف دوتيرتي قائلا: "الاتحاد الأوروبي يحتجز أسترازينيكا رهينة".