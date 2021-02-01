جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث أزمة بورما غدًا

أفادت وكالة رويترز عن انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، صباح الغد الثلاثاء، لمناقشة الوضع في بورما.وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس، والذي وافق عليه الأعضاء اليوم الإثنين.وأورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقًا ويعقد عبر تقنية الفيديو.