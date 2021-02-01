رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تستبعد الحديث الآن عن تقاسم جرعات لقاحات كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:11 م
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي معتاد، اليوم الإثنين، إن بريطانيا تعتقد أن "الوقت مبكر جدا" للحديث عن تقاسم جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد مع الدول الأخرى.

وأضاف جامي ديفيز، المتحدث باسم جونسون: إن بريطانيا لن تفكر في التبرع بأي كميات من لقاحات فيروس كورونا للدول الأخرى، حتى تحصل الفئات الأولى بالتطعيم المسجلة ضمن المرحلة الأولى على اللقاح.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المرحلة الأولى تشمل كل من يزيد عمره على 50 عاما مع أوضاع صحية محددة.

وقال ديفيز: إنه "من المبكر جدا" الحديث عن اتفاقيات ثنائية لتوفير الفائض من جرعات لقاح كورونا لدول أخرى بما في ذلك أيرلندا المجاورة.

وأضاف أن الأولوية بالنسبة لبريطانيا هي تطعيم البريطانيين البالغين.

موضوعات متعلقة

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الصور

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

الأكثر قراءة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية