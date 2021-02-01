بايدن يدعو جيش بورما إلى إعادة السلطة «فورًا» إثر الانقلاب
الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:24 م
وكالاتطباعة
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابًا، وأوقف أونغ سان سو تشي، إلى إعادة السلطة "فورًا"، متوعدًا بفرض عقوبات على هذا البلد.
وقال بايدن في بيان: "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمى، بأن يعيد السلطة فورًا"، لافتًا إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت ستكون موضع مناقشة "فورية" ومهددًا بإعادة فرضها.
وقال بايدن في بيان: "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمى، بأن يعيد السلطة فورًا"، لافتًا إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت ستكون موضع مناقشة "فورية" ومهددًا بإعادة فرضها.