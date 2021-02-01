قصف تركي على ريف عيسي والطريق الدولي في سوريا

قصف الجيش التركي، الإثنين، عدة مناطق في الشمال السوري من بينها ريف عين عيسى والطريق الدولي في سوريا، وفقا لفضائية العربية.وكان قد دخل، مساء الأحد، رتل عسكري ضخم للجيش التركي إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك في إطار التعزيزات التي ترسلها تركيا بشكل مستمر، متحدية التحذيرات الدولية بشأن وقف التصعيد في سوريا.وأنشأ الجيش التركي نقطة عسكرية جديدة في محيط مدينة عين عيسى شمالي الرقة بالقرب من الطريق الدولي M4، مساء الأحد.