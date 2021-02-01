«الداخلية العرب» يعقد المؤتمر الـ18 لرؤساء أجهزة المرور.. الأربعاء

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء المقبل، المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المرور.وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب- في بيان صادر، اليوم الإثنين، ونقله المكتب العربي للتوعية الأمنية بالقاهرة والتابع للمجلس- أنه سيشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التليفزيونية رؤساء ومدراء أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، التدريب والتكوين والتأهيل المهني لرجل المرور، إضافة إلى خطة عربية نموذجية لتخفيض الحوادث المرورية لسائقي الدراجات النارية.كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالسلامة المرورية، واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي، وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.