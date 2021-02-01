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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طبيب بكفر الشيخ يكشف على مرضاه مجانًا صدقة على زميله المتوفي بكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:24 م
طبيب بكفر الشيخ
طبيب بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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قرر الدكتور حامد أبوعيسى، استشاري جراحة المناظير والغدد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، توقيع الكشف مجانا على مرضاه الغير قادرين كصدقة على روح زميله الدكتور أحمد ماضي، ابن مركز سيدي سالم والذي كان يشغل منصب نائب مستشفى الصدر بالمعمورة، والذي توفى قبل 4 أشهر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور أحمد ماضي، قد ترك رسالة أخيرة، وهو على سرير العناية المركزة قبل أيام قليلة من وفاته: "يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم".

وأضاف "ماضي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بينما أنا راقد على سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، أجد نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم".

وتابع: "منذ أيام ودعت زميلي الذي كان يرقد على بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب اليه الآن، لست والله خائفًا الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة، وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه".

واختتم: "وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم، أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم".

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