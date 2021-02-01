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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 17 أسيرًا فى سجن «النقب» بفيروس كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:45 م
كورونا في سجن النقب
كورونا في سجن النقب
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي.

وأوضح نادي الأسير- فى بيان اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن هذه الإصابات هي نتيجة عينات أخذت مؤخرًا من 50 أسيرًا، لترتفع حصيلة الإصابات منذ بداية انتشار الوباء بين الأسرى لأكثر من 350 إصابة.

وبيّن النادي أن من بين المصابين بالفيروس أسرى مرضى، وأن الإصابات في السجن المذكور تركزت في قسم 10، وذلك منذ الخامس من يناير الماضي، الأمر الذي ينذر بما هو أخطر خاصة مع مرور هذا الوقت على انتقال عدوى الفيروس إلى القسم.

وأشار إلى أن إدارة السجن نقلت المصابين إلى قسم العزل الجديد في سجن "سهرونيم" القريب من سجن النقب، علمًا بأنها بدأت إعادة مجموعة من الأسرى الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس من سجني "سهرونيم" و"ريمون" إلى سجن النقب.

وذكر نادي الأسير أن المخاطر على حياة الأسرى تزداد يومًا بعد يوم، خاصة في ظل المُعطيات التي تأتي تباعًا حول واقع الأسرى وانتشار الوباء، وتحديدًا في السجون التي يُحتجز فيها المئات من الأسرى، كسجن "النقب" الذي يتجاوز عدد الأسرى القابعين فيه أكثر من 1200 أسير.

وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بمتابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق الشديد، والضغط على الاحتلال بالسماح للجنة طبية محايدة بالإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى.

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