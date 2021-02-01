يرصد جرائمهم الخسيسة.. لماذا يخشى الإخوان «الاختيار2»؟

مذبحة كرادسة

محاولة استهداف وزير الداخلية

حرق أقسام الشرطة

التخابر مع حماس

عمليات الإخوان

حالة من الجدل أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فور عرض صور للفنان أحمد مكي وهو يرتدي زي رجل شرطة أثناء مشاركته في ملحمة الاختيار 2 التي ستعرض بطولات الشرطة في الماراثون الرمضاني المقبل.فور نشر أول صور من كواليس مسلسل الاختيار2، قررت جماعة الإخوان الإرهابية شن حملة على النجم مكي من قِبل لجانها الإلكترونية، خاصًة أن المسلسل يتضمن عددًا من العمليات الإرهابية الدنئية التي قاموا بها تجاه قوات الشرطة، وكيف تمكنت قوات الأمن من التصدي لهم، وتحجيم نشاطهم حتى الانتهاء من جماعتهم الإرهابية بعد العديد من «العمليات الخسيسة» التي قاموا بها.فى منتصف أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى جماعة الإخوان بميدانى رابعة والنهضة، اقتحمت عناصر من الجماعة الإرهابية مركز شرطة كرداسة، ما أسفر عن استشهاد مأمور القسم ونائبه ونحو 12 ضابطًا وفرد شرطة واتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.فى 5 سبتمبر 2013 نجا وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه بمدينة نصر، أثناء انتقاله إلى مقر عمله بوسط القاهرة وخطط للهجوم الإرهابي هشام عشماوى.في 8 سبتمبر 2013، قررت نيابة الفيوم حبس 7 من قيادات جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، فى الاتهامات الموجهة لهم، باقتحام اقسام الشرطة، ومبنى مديرية الأمن والمنشآت الحكومية والعامة، والتعدى بالضرب والقتل على ضباط وأفراد الشرطة.محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.في 24 سبتمبر 2019، قُتل 6 من عناصر الإخوان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بـ6 أكتوبر كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في هذا التوقيت.ورد رواد السوشيال على حملة الإخوان بهاشتاج "مكي_بيحب_مصر"، والتأكيد على أن مشاركة مكي، في المسلسل المهم "الاختيار2"، رائعة؛ لأنه يكشف حقيقة ما حدث من أعمال إرهابية وممارسات غير أخلاقية في ميداني رابعة العدوية والنهضة، إضافة إلى إبداء إعجابهم الشديد بصورة الفنان الكبير."الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويشارك في العمل بشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.