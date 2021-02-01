رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يرصد جرائمهم الخسيسة.. لماذا يخشى الإخوان «الاختيار2»؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:19 م
الاختيار2
الاختيار2
هاجر رضا
طباعة
حالة من الجدل أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فور عرض صور للفنان أحمد مكي وهو يرتدي زي رجل شرطة أثناء مشاركته في ملحمة الاختيار 2 التي ستعرض بطولات الشرطة في الماراثون الرمضاني المقبل.

فور نشر أول صور من كواليس مسلسل الاختيار2، قررت جماعة الإخوان الإرهابية شن حملة على النجم مكي من قِبل لجانها الإلكترونية، خاصًة أن المسلسل يتضمن عددًا من العمليات الإرهابية الدنئية التي قاموا بها تجاه قوات الشرطة، وكيف تمكنت قوات الأمن من التصدي لهم، وتحجيم نشاطهم حتى الانتهاء من جماعتهم الإرهابية بعد العديد من «العمليات الخسيسة» التي قاموا بها.

مذبحة كرادسة
فى منتصف أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى جماعة الإخوان بميدانى رابعة والنهضة، اقتحمت عناصر من الجماعة الإرهابية مركز شرطة كرداسة، ما أسفر عن استشهاد مأمور القسم ونائبه ونحو 12 ضابطًا وفرد شرطة واتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

محاولة استهداف وزير الداخلية
فى 5 سبتمبر 2013 نجا وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه بمدينة نصر، أثناء انتقاله إلى مقر عمله بوسط القاهرة وخطط للهجوم الإرهابي هشام عشماوى.

حرق أقسام الشرطة
في 8 سبتمبر 2013، قررت نيابة الفيوم حبس 7 من قيادات جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، فى الاتهامات الموجهة لهم، باقتحام اقسام الشرطة، ومبنى مديرية الأمن والمنشآت الحكومية والعامة، والتعدى بالضرب والقتل على ضباط وأفراد الشرطة.

التخابر مع حماس
محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.

عمليات الإخوان
في 24 سبتمبر 2019، قُتل 6 من عناصر الإخوان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بـ6 أكتوبر كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في هذا التوقيت.

ورد رواد السوشيال على حملة الإخوان بهاشتاج "مكي_بيحب_مصر"، والتأكيد على أن مشاركة مكي، في المسلسل المهم "الاختيار2"، رائعة؛ لأنه يكشف حقيقة ما حدث من أعمال إرهابية وممارسات غير أخلاقية في ميداني رابعة العدوية والنهضة، إضافة إلى إبداء إعجابهم الشديد بصورة الفنان الكبير.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويشارك في العمل بشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

موضوعات متعلقة

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. علي عطا يناقش «زيارة أخيرة لأم كلثوم» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. محمد إبراهيم طه يناقش «الأميرة والرجل من العامة» بالنيل الثقافية

بعد مدها.. طريقة التقدم لمسابقة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية

قصة صورة| صلاح السعدني يحتفل بعيد الميلاد الـ80 للولد الشقي