ألمانيا: توفير 18.3 مليون جرعة للقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنه سيتم توفير 18.3 مليون جرعة للقاح ضد فيروس "كورونا" في الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب 77.1 مليون جرعة في الربع الثاني، و126.6 خلال الربع الثالث إلى ألمانيا.ونوهت الوزارة بأنه من المقرر أن يتم توفير 100.2 مليون جرعة خلال الربع الرابع، بإجمالي 322.2 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام.يشار إلى أنه بعد أسابيع من الجدل ومشاكل تسليم لقاحات "كورونا" اجتمعت المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، افتراضيًا، عبر الفيديو، مع رؤساء وزراء الولايات الفيدرالية في ألمانيا بمشاركة العديد من الوزراء الفيدراليين وممثلي شركات تصنيع الأدوية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة كل ما يتعلق باللقاحات وكيفية توزيعها.وطبقًا لذلك تعهدت الحكومة الفيدرالية بتوفير اللقاحات التي تكفي جميع السكان في ألمانيا بحلول الربع الثالث من هذا العام على أقصى تقدير، وبحيث يمكن تطعيم الجميع بحلول هذا الموعد.