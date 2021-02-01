تركيا تلجأ للاستدانة باليورو بسبب الأزمة الاقتصادية

أجبرت الأزمة الاقتصادية الطاحنة الحكومة التركية على الاستدانة، حيث أعلنت وزارة الخزانة التركية عن إصدار سندات حكومية من فئة اليورو، الأربعاء المقبل.قال موقع «دنيا» التركية، إن السندات الحكومية من فئة اليورو تصدر بفوائد متغيرة بقسيمة يتم سدادها خلال 6 أشهر، وفقا لموقع تركيا الآن.واحتلت تركيا المرتبة السادسة عالميًا ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، وفقًا لتقرير البنك الدولي عن شهر يناير الجاري، ويبلغ حجم دين تركيا الخارجي لعام 2020 نحو 440.9 مليار دولار.