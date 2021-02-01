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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل أول ظهور إعلامي لـ«بيج رامي»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:44 م
بيج رامي
بيج رامي
عمرو الشامي
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قال الدكتور عبد الله السبيعي، المقيم بقرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، شقيق رامي السبيعي الفائز بالمركز الأول عالميًا في بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، أن شقيقه البطل العالمي "بيج رامي" سوف يظهر قريبًا على أحد شاشات الإعلام المصري كأول ظهور له بعد فوزه بالبطولة.

وكشف الدكتور عبد الله، لـ"الدستور"، أن أول ظهور للكابتن رامي سيكون على فضائية "دي إم سي"، من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، وبالفعل قد تم تسجيل الحلقة، وسوف تذاع يوم 8 فبراير القادم.

وأما فيما يخص الأجر الذي كانت الشركة الراعية لرامي قد طلبته مسبقا كشرط لظهوره إعلاميا، أكد أنه لا يوجد أي تفاصيل بشأن ذلك الأمر حاليًا ولكنه أكيد قد تم حله، ولذلك تم تسجيل الحلقة وفي انتظار إذاعتها فقط.

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