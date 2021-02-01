تفاصيل أول ظهور إعلامي لـ«بيج رامي»

قال الدكتور عبد الله السبيعي، المقيم بقرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، شقيق رامي السبيعي الفائز بالمركز الأول عالميًا في بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، أن شقيقه البطل العالمي "بيج رامي" سوف يظهر قريبًا على أحد شاشات الإعلام المصري كأول ظهور له بعد فوزه بالبطولة.وكشف الدكتور عبد الله، لـ"الدستور"، أن أول ظهور للكابتن رامي سيكون على فضائية "دي إم سي"، من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، وبالفعل قد تم تسجيل الحلقة، وسوف تذاع يوم 8 فبراير القادم.وأما فيما يخص الأجر الذي كانت الشركة الراعية لرامي قد طلبته مسبقا كشرط لظهوره إعلاميا، أكد أنه لا يوجد أي تفاصيل بشأن ذلك الأمر حاليًا ولكنه أكيد قد تم حله، ولذلك تم تسجيل الحلقة وفي انتظار إذاعتها فقط.