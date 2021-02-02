حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في مصر

حالة الطقس اليوم 2-2-2021 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

حالة الطقس بالقاهرة وباقي المحافظات

وتشهد حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، في مصر نوعًا من أنواع التذبذب مؤخرًا على مناطق ومناطق ومن محافظة إلى أخرى بسبب ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة غير الثابته كل يوم، ومنها التي تواجه أمطارًا غزيرة وغيرها منعدمة تمامًا من الأمطار، وغير ذلك تواجه بعض المناطق ارتفاعًا في درجة الحرارة وغيرها من انخفاض في الطقس، ولذلك يعرض لكم "الدستور"، في تقريره اليومي التفاصيل المعلن عنها من قبل هيئة الأرصاد الجوية.وأعلن مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع حدوث موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستشهد بعض المناطق ارتفاعًا في درجة الحرارة وغيرها من انخفاض في الطقس في الفترة المقبلة.وأكد مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الجديدة في حالة الطقس ستشهد عدم استقرار وتعتبر هذه أشد فترة من التقلبات السابقة، حيث كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عند بعد بالهئية العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة القادمة ستشهد عدم استقرارًا، حيث إن الارتفاع في درجات الحرارة الذي وصل إلى 4 درجات، ليس إلا ارتفاع مؤقت، وأن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها بداية من بعد غد، وحذرت الدكتورة المواطنين من تخفيفهم للملابس وأن ذلك سيعرضهم لمشاكل صحية.وأعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عند بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 3-2-2021، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، وبدأت الدكتورة بالسواحل الشمالية حيث قالت أنها ستشهد سقوط أمطار خفيفة وليلًا ارتفاع في درجات الحرارة، وأكدت على تكوين السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نتيجة الطبيعية الجبلية.