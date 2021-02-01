إزالة مخالفات إنشائية داخل نادي المهندسين بالإسكندرية

نفّذ حي شرق، برئاسة محارب هيلع ووحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء عبدالله سحلول الإزالة الفورية لمخالفات إنشائية أُقيمت داخل نادي المهندسين في سابا باشا دون ترخيص، تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسكندرية بفرض الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بإيقاف أعمال البناء والمخالفات في المهد.والمنشآت عبارة عن قطعتين الأولى مبان بالطوب الأحمر على مساحة ٢٨٨م على يسار مدخل جراج النادي، أما الأخرى فهي عبارة عن برجولة خشبية على مساحة تبلغ ٨٥٢ مترا على لسان البحر.جاءت الحملة بمشاركة سكرتير عام الحي ومدير عام الإدارة الهندسية ومدير التنظيم والمهندس المختص ووحدة الإزالة الفورية بالحي.