إصابة حداد برش خرطوش إثر تعدي شخصين عليه بالدقهلية

أصيب حداد من مدينة السنبلاوين بالدقهلية برش خرطوش في الوجه والرقبة والصدر إثر تعدي شخصين عليه بالضرب بفرد خرطوش بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول مجدي السيد فتحى سيد أحمد، 29 سنة،، حداد، مقيم حي الشيخ عمر بندر السنبلاوين مصابًا برش خرطوش بالوجه والصدر والرقبة (ادعاء تعد).انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله أنهم عبدالله ربيع عبدالله البنا، ۲۲ سنة، عامل، منطقة عزبة صقر بندر السنبلاوين وإيهاب خالد أبو صاحب، ۲۲ سنة، عامل، مقيم شارع السوق الكبير بندر السنبلاوين، بالتعدي عليه باطلاق عيار من سلاح ناري فرد خرطوش بحوزة الأول وإحداث إصابته، وقيام الثاني بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب تواجد المتهمين أمام مسكنه ورفضه لذلك.بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد الأول تم ضبط السلاح الناري تم التحفظ عليه تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٦٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.