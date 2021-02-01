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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع مسن جراء تصادم سيارة بجرار على طريق شربين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:05 م
مصرع مسن
مصرع مسن
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقي صاحب ورشة لحام مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي عل طريق المنصورة - شربين) بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول رزق عیسی رزق حنا، ٦٣ سنة، صاحب ورشة لحام، مقيم بندر شربین مصابا بكدمة شديدة بالراس واشتباه ما بعد الارتجاج وتوفي عقب وصوله.

بالفحص وسؤال نجله مايكل رزق عیسی رزق، ۳٥ سنة، صاحب ورشة خراطة، مقيم بمنطقة السلام، دائرة قسم ثان المنصورة قرر أنه أثناء قيادة والده السيارة خاصته رقم ( د ا ع ٩۲۱۳، ملاکی) على طريق (المنصورة - شربين ) وأمام قرية الحطبة، دائرة المركز فوجئ بقيام قائد جرار زراعی مجهول بالدوران أمامه من إحدى الفتحات المرورية بالطريق، ما أدى إلى اصطدامه بالجرار الزراعي من الجانب الأيمن، وحدثت اصابته التي أودت بحياته واتهم قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث تحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۸۱۱ سنة ٢٠٢١ جنح مركز شربين، وجاري استكمال الفحص وتحديد الجرار الزراعي وضبطه وقائده للعرض على النيابة العامة.

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