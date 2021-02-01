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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة أسيوط: رفع كفاءة الطرق وإنشاء مستشفيات ومحطات مياه وصرف ومدارس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:47 م
المهندس نبيل الطيبى
المهندس نبيل الطيبى
محمد أبوشادى
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أعلن المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، عن أن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير ٩٠ قرية بالمحافظة، بتكلفة مليارىّ جنيه.

وقال «الطيبى»، فى حوار مع «الدستور»، إن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى من خلال مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف تبطين ٢٣ ترعة، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، بهدف ترشيد الفاقد من المياه بجميع الطرق الممكنة.

■ بداية.. ماذا ستقدم المرحلة الثانية من المبادرة لمحافظة أسيوط؟

- المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» استهدفت ٦٠ قرية، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه تقريبًا، وتستهدف المرحلة الثانية ٩٠ قرية، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليارىّ جنيه، ليصبح إجمالى القرى التى سيجرى تطويرها ١٥٠ قرية، بتكلفة تقديرية ٣ مليارات جنيه.

■ ما أهم المشروعات التى تنفذها «حياة كريمة» بالمحافظة؟

- تنفذ المبادرة مشروعات كثيرة، من بينها رفع كفاءة الطرق، عبر الرصف وإنارة الشوارع، وإنشاء محطات مياه وصرف صحى، وتبطين الترع، وإنشاء مدارس وفصول جديدة لاحتواء زيادة عدد الطلاب، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية بالقرى والمراكز، وتطوير قطاع الكهرباء، من خلال رفع كفاءة المحطات وإنشاء محطات جديدة، بالإضافة إلى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية على تدشين مشروعات صغيرة.

■ كيف يجرى اختيار المشروعات التى تنفذها المبادرة؟
- منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جرى عقد اجتماعات مكثفة مع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، لمناقشة متطلبات المناطق المختلفة وتحديد أولويات كل منطقة، طبقًا للاحتياجات العاجلة التى تسهم فى تطوير ورفع كفاءة القرى فى مختلف القطاعات، ومنها: الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والكهرباء والصحة والتعليم والشباب والرياضة والأنشطة الحرفية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

■ كم عدد المراكز التى سيشمل التطوير قراها؟
- الخطة تستهدف رفع كفاءة قرى ٧ مراكز بالمحافظة، وجرى تحديد مركز ساحل سليم ليكون نقطة الانطلاق، إذ سيجرى تطويره أولًا كنموذج يجرى تعميمه على باقى المراكز الأخرى.

■ ما إنجازات «حياة كريمة» فى قطاع التعليم بالمحافظة؟
- المحافظة تستهدف إنشاء ٦٦ مدرسة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بتكلفة تبلغ ٢٨٨ مليونًا و٩٣٩ ألف جنيه، بإجمالى ٨٨٣ فصلًا دراسيًا، وجرى تسلم ٣٧ مدرسة منها، بتكلفة ١٨٣ مليونًا و٦٢٠ ألف جنيه، بواقع ٥٥٣ فصلًا دراسيًا، منها ١٦ مدرسة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، و٢١ مدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية. كما يجرى العمل فى ٢٤ مدرسة بتكلفة ١٠٥ ملايين و٥٣١ ألف جنيه، بإجمالى ٢٨٢ فصلًا دراسيًا، وجارٍ طرح ٥ مدارس أخرى بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى ٦٨ فصلًا دراسيًا.

■ ما مستجدات مشروع تبطين الترع؟

- المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى من خلال مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف تبطين ٢٣ ترعة، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، بهدف ترشيد الفاقد من المياه بجميع الطرق الممكنة.

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