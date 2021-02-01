منسق حياة كريمة بالمنوفية: تطوير شامل للخدمات والبنية التحتية.. و20 مليون جنيه لدعم صناعة السجاد

■ بداية.. ما عدد القرى التى سيجرى تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية؟

■ متى يبدأ تنفيذ خطة التطوير؟

■ ما أهم المشروعات التى سيجرى العمل على تنفيذها؟

■ كيف سيجرى توفير الأراضى لإقامة هذه المشروعات؟

■ ما تأثير هذه المشروعات على توفير فرص العمل للشباب؟

قال المهندس محمد ربيع، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إن خطة تطوير القرى بالمحافظة ستشهد تحسين البنية التحتية فى ٨١ قرية بمركزى أشمون والشهداء، بالإضافة إلى توابعها، بميزانية تبلغ ٨ مليارات و٧٠٠ مليون جنيه، بكل ما يشمله ذلك من تطوير لمجمعات الخدمات ومكاتب البريد والوحدات الصحية والمدارس والطرق والأسواق وغيرها. وأوضح «ربيع»، خلال حديثه مع «الدستور»، أن أعمال التطوير بدأت بالفعل منذ نحو أسبوع، ومن المقرر الانتهاء منها خلال ١٨ شهرًا، مشيرًا إلى أن الأعمال ستتضمن دعم المشروعات الصغيرة والصناعات المحلية ببعض القرى، ومن بينها قرية «ساقية أبوشعرة» بأشمون، التى تشتهر بصناعة السجاد، والتى خصصت لها المبادرة ميزانية تبلغ ٢٠ مليون جنيه لتطوير الصناعة بها.- خطة التطوير، وفقًا للمعايير التى حددها مجلس الوزراء، ستجرى فى مركزين هما الشهداء وأشمون، بواقع ٢٧ قرية بالأول، و٥٤ قرية بالثانى، بإجمالى ٨١ قرية، بالإضافة إلى العزب والكفور والتوابع، بهدف تحسين البنية التحتية والأساسية لهذه القرى. وتم رصد ميزانية تبلغ ٨ مليارات و٧٠٠ مليون جنيه، لتطوير قرى المركزين، منها ٢ مليار و٧٠٠ مليون لمركز الشهداء، و٦ مليارات لمركز أشمون، مع احتمالات زيادة الميزانية حال الاحتياج.- خطة التطوير بدأت بالفعل، والأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتنفيذ المهمة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل بهذه القرى منذ نحو أسبوع، ومن المقرر الانتهاء من المشروعات خلال ١٨ شهرًا.- الهدف الأساسى للمبادرة هو تطوير البنية الأساسية والتحتية لجميع القرى، بكل ما يشمله ذلك من تطوير لمجمعات الخدمات ومكاتب البريد والوحدات الصحية، مع إمدادها بالأجهزة اللازمة، بالإضافة إلى تطوير المدارس والطرق، وتدشين أسواق نموذجية ومواقف للسيارات وغيرها.- ستجرى الاستعانة بأراضى الدولة أولًا، وبعدها ستجرى الاستعانة بأراضى التبرعات، ولن تلجأ المبادرة لشراء الأراضى إلا فى أضيق الحدود، وتحت إشراف ١١ جهة حكومية.- مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» يختص بتطوير البنية التحتية بشكل أساسى، فيما تهتم مبادرات أخرى بتوفير فرص العمل للشباب، لكن المشروعات المنفذة ضمن هذه المبادرة ستدعم المشروعات الصغيرة بالقرى، كما ستدعم مبادرة «مشروعك فى قريتك»، لتشجيع الشباب على العمل الحر وتدريبهم مهنيًا. وتقترح المبادرة تدشين منطقة صناعية صغيرة فى كل وحدة محلية لدعم الصناعات التى يشتهر بها بعض القرى، مثل قرية ساقية أبوشعرة بأشمون، التى تشتهر بصناعة السجاد، ومن المقرر أن تشهد القرية تدشين مصبغة متطورة ومغسلة ومركز رسم للسجاد بالكمبيوتر، بالإضافة إلى محطة صرف صناعى، وتم تخصيص ميزانية تبلغ ٢٠ مليون جنيه لتنفيذ هذه المشروعات.