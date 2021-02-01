محافظ الوادى الجديد: إعادة إعمار 6 قرى فى الفرافرة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن بدء عملية إعادة إعمار القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تستهدف إعادة إعمار ١٥٠٠ قرية وتابع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة فى ٦ قرى بمركز الفرافرة وجميع توابعها، وسيشرف الجهاز التنفيذى على عملية إعادة الإعمار.وقال «الزملوط» إن المناطق التى ستنفذ فيها المبادرة بمركز الفرافرة هى قرى أبومنقار و٥ توابع لها، وهى «أبومنقار الأم، وطلعت ضرغام، وبئر ٤، وبئر ٥، وبئر ٦، وبئر ٧»، وقرى أبوهريرة و٤ توابع لها هى «أبوهريرة الأم، وعمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد، وزراعة ١٤، وزراعة ١٦».وأشار إلى أنه من المستهدف تنفيذ المبادرة فى قرى الخير والنماء و٤ توابع لها وهى "الخير والنماء الأم، والشيخ مرزوق، وعطية الشيخ مرزوق، وزراعة ١٠، والأمل»، وقرى الكفاح بإجمالى ٧ توابع، وهى «الكفاح الأم، وأبوالهول، وأبوبكر الصديق، وعثمان بن عفان، والرواد، وعين التنين، والعزبة»، وقرى صبيح وتوابعها وهى «صبيح الأم وعلى بن أبى طالب»، وقرى النهضة وتوابعها وهى «عبدالمجيد الجغيل، وعائشة عبدالرحمن»، فضلًا عن منطقتين بمدينة الفرافرة هما «عبدالمنعم رياض، وأحمد بدوى».وذكر أن الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية استفادت بهذه المبادرة، لافتًا إلى أن برنامج «حياة كريمة» استطاع، خلال السنوات الماضية، توفير السكن الملائم للأسر البسيطة بالوادى الجديد.وأضاف أنه تم بنجاح تسليم ٢٠٠ وحدة سكنية من خلال برنامج «سترة» بالتعاون مع وزارات التضامن والإسكان والجهاز المركزى للتعمير بقرى ناصر الثورة والخرطوم ورفع كفاءة ٥٠ منزلًا بالقرية الرابعة بدرب الأربعين، وتسليم أراضٍ بإجمالى ٥٠٠ فدان استفاد منها ٢٥٠ منتفعًا بواقع ٢٫٥ فدان لكل منتفع.