ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل لـ9.2 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 2ر9 مليون حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الإثنين بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 224 ألفا و504 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 18ر8 مليون شخص من المصابين بكوفيد19- المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 48 أسبوعا منذ الاعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.