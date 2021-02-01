الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

أفرجت أجهزة الأمن عن فتاة الـ«تيك توك» حنين حسام، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، تنفيذا لأمر المحكمة التي رفضت استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيلها، وأيدت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.وأودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، ببراءة فتاة الـ«تيك توك» حنين حسام من الاتهامات المنسوبة لها بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية، وصدر الحكم، برئاسة المستشار عمرو عبدالقادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة، وعمرو حسين عباس.