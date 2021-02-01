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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس سيدة وعشيقها 4 أيام بتهمة قتل زوج بالدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:21 م
حبس سيدة
حبس سيدة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قررت نيابة مركز المنصورة بالدقهلية، الإثنين، حبس سيدة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني بتهمة قتل الزوج بإطلاق النار على رأسه لرغبة الزوجة في استمرار العلاقة مع عشيقها، ورغبة المتهم في التخلص من ديونه علي المجني عليه.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول مخفي السلاح الناري في تلك الواقعة وصولًا عما إذا كان على علم فيما سيستخدم فيها السلاح الناري من عدمه، وأمرت بإرسال حرز السلاح الناري والذخائر لمصلحة الطب الشرعى لفحصها وموالاة التحفظ على السيارة وانتداب أحد ضباط قسم الأدلة الجنائية لفحصها، إرسال حرز الهواتف المحمولة للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصهم.

واعترف المتهم سامح السيد عبدالفتاح خلاف، 32 سنة سانق، ومقيم قرية «ميت عوام» دائرة مركز المنصورة، أمام النيابة العامة، أنه ارتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه «محمد السيد السيد علي الصعيدي» 32 سنة صاحب محل بيع دواجن في المجزر بالمنصورة، وكذا علاقة غير شرعية بزوجته « أمل أيمن عبد العظيم عبد المنعم» 22 سنة ربة منزل، واتفاقه والزوجة على التخلص من المجني عليه لرغبتهما في الزواج ولكونه مدينا للمجني عليه بمبلغ 35 ألف جنيه وعدم قدرته علي السداد اختمرت لديهما فكرة التخلص منه.

وأكد المتهم أنه يوم الواقعة قم باستئجار السيارة رقم «ل رر 189، ملاكي» ماركة ميتسوبيشي لانسر وطلب من المجني عليه إحضار الطبنجة خاصته «غير مرخصة» بعد افهامه برغبته في شراء أخرى مماثلة لها، حيث اصطحبه من منطقة سكنه وتوجه به لمنطقة حي الأشجار دائرة قسم أول المنصورة وطلب منه الطبنجة لمشاهدتها وتفحصها، وباغته بإطلاق عيار نارية تجاهه محدثا إصابته برأسه فأرداه قتيلا.

أوضح أنه توجه به عقب تأكد من وفاته بالسيارة وألقاه بمكان العثور على جثمانه واستولى علي هاتفه المحمول ماركة هواوي - والطبنجة وقيامه بالتخلص من الطبنجة بإلقائها بنهر النيل بمدينة المنصورة، وعقب ذلك قام بالاتصال بزوجة المجني عليه وأخبرها بارتكاب الواقعة.

بارشاده تم ضبط السيارة والهاتف المحمول، وتبين وجود آثار دماء بسقف السيارة وتطوير مناقشته أقر بقيامه بإخفاء السلاح الناري المستخدم لدى أحد أصدقائه ويدعى «محمد ع. ن.» 30 سائق، ومقيم قرية «برق العز» مركز المنصورة، تم ضبطه والسلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن «طبنجة حلوان - عيار 9 مم» مطموسة الأرقام بخزينتها 2 طلقة من ذات العيار.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز المنصورة، العثور على جثة لأحد الأشخاص أمام أكاديمية السلاب على الطريق الدائري «سندوب - الجامعة» زمام قرية «نقيطة» دائرة المركز.

انتقل إلي مكان الواقعة اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، ورئيس فرع الأمن العام وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر ملقاة على جانب الطريق وما تبين من المناظرة بإصابته بطلق ناري بالرأس وبه فتحة دخول من الجهة اليسرى أعلى الأذن وفتحة خروج من الجهة اليمنى أعلى الأذن، ولم يعثر بين طيات ملابسه على ثمة أوراق تدل على شخصيته، وتبين أنه يدعى «محمد السيد السيد علي الصعيدي» صاحب محل بيع دواجن، ومقيم منطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة وتعرف زوجته المدعوة أمل أيمن عبد العظيم عبد المنعم، 22 سنة ربة منزل علي الجثة، وقررت أنها فوجئت صباح 27 يناير 202 حوالي الساعة 6 صباحا بخروجه من المنزل عقب استيقاظها.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وصديق المجني عليه الذي تربطه علاقة غير شرعية مع الزوجة، وألقت القبض عليهما وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

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