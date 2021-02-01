الصحة العالمية تجرى «محادثات مثمرة» فى الصين حول أصل كورونا

قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، إن فريقًا من منظمة الصحة العالمية يزور الصين لمعرفة أصل نشأة فيروس كورونا يجري محادثات مثمرة مع نظرائه الصينيين.وقالت في إفادة افتراضية في جنيف: "إنهم يجرون مناقشات مثمرة للغاية مع نظرائهم الصينيين، ويزورون مستشفيات مختلفة.. زيارة جيدة للغاية".