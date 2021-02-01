ضبط نجار مسلح طعن زميله بإحدى قرى ميت غمر

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من ضبط نجار مسلح طعن زميله بسكين لخلافات مالية بينهما.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول محمود أبوالفتوح أحمد عبدالمجيد، 30 عامًا، نجار مسلح، مقيم فى قرية دنديط دائرة مركز ميت غمر، مصابًا بجرح نافذ بالجانب الأيسر بالبطن (ادعاء تعدى).بالفحص وسؤال والده 64 عامًا، عامل، مقيم بذات القرية، اتهم المدعو إسلام عبدالمنعم إبراهيم فرج، ٢٣ عاما، نجار مسلح، مقيم بذات القرية، بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة (سكين)، لوجود خلافات مالية بينهما.بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الآلة المستخدمة،ليتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٠١ ٢٠٢١ جنح مركز شرطة ميت غمر، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.