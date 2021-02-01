محافظ البحيرة: تنفيذ ٢٠٨ مشروعات فى ٦ مراكز بتكلفة مليار و٢٥٠ مليون جنيه

■ بداية.. كيف ستؤثر المرحلة الثانية من «حياة كريمة» على قرى البحيرة؟

■ ما الاستعدادات التى اتخذتها المحافظة قبل بدء تلك المرحلة؟

■ ما المراكز التى تستهدفها «حياة كريمة ٢»؟

كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن أن المرحلة الثانية من برنامج «حياة كريمة» تستهدف تطوير وتنمية قرى مراكز: دمنهور وأبوحمص وكفرالدوار وأبوالمطامير ووادى النطرون والنوبارية، خلال المرحلة المقبلة.وأكد «آمنة» أنه جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لتحقيق وإنجاز جميع المشروعات المنتظرة بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.- جرى خلال شهر أكتوبر الماضى تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم، والتى تنطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشمل ١٧ قرية فى ٦ مراكز بالبحيرة، لتنفيذ ٢٠٨ مشروعات، بتكلفة تقدر بمليار و٢٥٠ مليون جنيه.- كما حدث فى المرحلة الأولى، جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لتحقيق وإنجاز جميع المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى جميع المناحى الخدمية، للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ ٩٤ مشروعًا فى العديد من القطاعات، من بينها الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكبارى والرى والصحة والطب البيطرى والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها ٣٤٨.٣ مليون جنيه، وبنسب تنفيذ تجاوزت ٩٧٪ من إجمالى الأعمال.- تستهدف تلك المرحلة مراكز: دمنهور وأبوحمص وكفرالدوار وأبوالمطامير ووادى النطرون والنوبارية.البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل، وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لها، وتوفير جميع المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عنهم